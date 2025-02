Lakeman doet aangifte over overgang naar nieuwe pensioenstelsel

Het pensioenfonds voor loodsen maakte in januari als eerste de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Komende jaren zullen nog vele andere fondsen volgen. Lakeman betoogt dat de bestuurders van de fondsen zich bij de overgang schuldig maken aan „verduistering” omdat ze geld dat toekomt aan de deelnemers dan anders gaan inzetten en zo „buiten bereik van rechthebbenden brengen”.

Pensioenfondsen zijn al lang bezig met de grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel, die eerder ook goedkeuring verkreeg van de Eerste en Tweede Kamer. Straks bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. Dat geld wordt vervolgens belegd. Nederlanders krijgen daarbij wat meer te kiezen. Er bestaan ook zorgen, omdat de risico’s meer bij deelnemers komen te liggen en dat zomaar ongunstig zou kunnen uitpakken voor het pensioen.

Over de pensioenveranderingen is de laatste tijd meer ophef. NSC diende met coalitiegenoot BBB recent een plan in voor referenda waarbij deelnemers kunnen aangeven of hun pensioenfonds moet overstappen op het nieuwe pensioenstelsel of niet. Op dat voorstel kwam vervolgens veel kritiek, onder meer omdat de hervormingen jaren terug al afgesproken zijn. Critici waarschuwden dat het opnieuw openbreken van de regels voor veel extra kosten en voor verslechtering van de pensioenen van veel mensen zou kunnen zorgen.

Lakeman is onder andere bekend om zijn rol bij de val van de DSB Bank in 2009. Ook voerde hij de afgelopen jaren een strijd om oud-ING-topman Ralph Hamers te laten vervolgen om de gebrekkige witwascontroles waarvoor de bank eerder een forse boete kreeg. Dat laatste is hem vooralsnog niet gelukt. Justitie kwam vorig jaar na nader onderzoek tot de conclusie dat er „onvoldoende wettig en overtuigend bewijs” is voor een strafzaak tegen de topbankier.