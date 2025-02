UNICEF deelt zorgen RvS over nieuwe asielwetten

Het RvS-oordeel „vergroot onze zorgen of er wel zorgvuldig naar de situatie van kinderen is gekeken”, zegt Sacha Bökkerink, hoofd programma’s bij UNICEF Nederland. „Kinderen worden vaak vergeten in het asielbeleid terwijl zij extra kwetsbaar zijn. De wetgever moet daarom specifiek kijken naar de gevolgen van het voorgestelde beleid voor kinderen en dat lijkt hier onvoldoende gedaan”, zegt ze.

Volgens de RvS kunnen de voorstellen tot zwaardere belasting leiden bij onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtspraak. De IND moet meer en ingewikkeldere beslissingen nemen en asielzoekers zullen naar verwachting vaker naar de rechter stappen. Als procedures langer duren, zullen mensen als gevolg daarvan langer in de asielopvang blijven, terwijl die nu al overvol is.

Ook kinderen zullen volgens Bökkerink langer in de opvang blijven, „en dat terwijl al heel lang duidelijk is dat met name noodopvanglocaties geen veilige en stabiele plek zijn voor kinderen om te verblijven”.

Het Rode Kruis uitte eerder ook al zorgen over de gevolgen van de asielwetten voor mensen die gevlucht zijn en in Nederland bescherming zoeken. „Het oordeel van de RvS bevestigt die”, zegt een woordvoerder. „Als mensen langer in de opvang zitten, zorgt dat voor nog meer onzekerheid over of ze wel kunnen blijven. We zien nu al dat de asielmaatregelen negatieve effecten hebben op de mentale gezondheid van mensen.” Volgens het Rode Kruis heeft onzekerheid ook gevolgen voor de integratie, voor bijvoorbeeld het leren van een taal of het zoeken van werk. „Dat zal met de nieuwe wetten alleen maar versterkt worden.”