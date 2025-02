Reguliere horeca Amsterdam straks uur eerder dicht in het weekend

Zogeheten middelzware horeca (bars/cafés) en zware horeca (nachtclubs) hebben ruimere openingstijden. Middelzware horeca kan doordeweeks openblijven tot 01.00 uur en 03.00 uur in het weekend; zware horeca tot 04.00 uur doordeweeks en 05.00 uur in het weekend. Horecagelegenheden kunnen een paar keer per jaar een uitzondering aanvragen om langer open te kunnen blijven. Begin 2026 moeten de nieuwe openingstijden in werking treden.

Volgens de gemeente helpen de nieuwe openingstijden bij het verbeteren van de leefbaarheid in Amsterdamse buurten. „De stad wordt voller en drukker. Er ontstaan nieuwe horecaconcepten. Er zijn meer bezoekers. En in buurten komen meer woningen. Ondernemers willen ondernemen en bewoners prettig wonen. Dat schuurt soms. Daarom zijn de afspraken en regels over de horeca in de stad vernieuwd.”

De uiterlijke sluitingstijden voor terrassen blijven hetzelfde: 01.00 uur doordeweeks en 02.00 uur in het weekend in de zomer, in de winter alle dagen om 00.00 uur. Er komt een verplichte omgevingsplanvergunning voor nieuwe terrassen. Bedrijven die al een bestaand terras hebben krijgen deze vergunning vanzelf.

Er zijn ongeveer 4500 bestaande horecaondernemingen in de hoofdstad. De gemeenteraad moet nog stemmen over het beleid.