VNG hoopt dat kabinet zorgen RvS over asielwetten serieus neemt

Binnenland

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopt dat het kabinet de zorgen van de Raad van State over de wetsvoorstellen van asielminister Marjolein Faber serieus neemt. Het oordeel van de RvS dat de voorstellen onzorgvuldig zijn voorbereid, onderschrijft de VNG „ten volle”, laat een woordvoerster weten. „De VNG is, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, in zijn geheel niet geconsulteerd over deze wetsvoorstellen.”