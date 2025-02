VluchtelingenWerk vraagt Faber asielwetten niet in te dienen

VluchtelingenWerk zegt zich met name grote zorgen te maken over de voorstellen van Faber om mogelijkheden tot gezinshereniging van gevluchte mensen te beperken. „Dan ontstaat de situatie waarbij één van de ouders veilig in Nederland is, gevlucht uit een oorlogsgebied, terwijl de andere partner en de kinderen daar moeten blijven en misschien wel gebombardeerd worden. En dat alleen maar omdat ons kabinet gelooft dat dat conflict een keer voorbij zal gaan”, reageert VluchtelingenWerk in een verklaring.