SGP vreest dat streng asielbeleid Faber ‘losse flodder’ blijkt

„‘Het strengste asielbeleid ooit’ is nu eenmaal een losse flodder als geen sprake is van het effectiefste asielbeleid ooit”, schrijft de parlementariër van de SGP. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer, en kan de steun van de SGP daar goed gebruiken.