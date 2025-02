De vaartuigen botsten op 21 juli 2022 op elkaar, waarna de watertaxi zonk en zes mensen te water raakten. Het ging om de kapitein, vier volwassen passagiers en een kind. „Je vraagt je af hoe iedereen het er levend vanaf heeft gebracht”, zei de rechtbankvoorzitter.

De eerste beelden die in de rechtbank werden getoond zijn gemaakt door de camera’s aan de zijkanten van de rondvaartboot Marco Polo. Daarop was goed te zien hoe de watertaxi onder de boeg van de rondvaartboot terechtkwam en ondersteboven belandde. De rechtbank toonde ook beelden van de aanvaring vanaf het dak van het KPN-gebouw.

Schipper Menno V. (51) van de rondvaartboot noemde de beelden van de aanvaring heel indrukwekkend. „Het raakt me nog steeds”. Hij zei dat de watertaxi vanuit de rechterkant uit een dode hoek tevoorschijn kwam en dat hij na de botsing direct de noodstop indrukte. Schipper Willem de J. (75) van de watertaxi, zei na het zien van de beelden: „Ik vind het onbegrijpelijk dat dit is gebeurd. Ik had moeten kijken, dat is zeker”. De J. is na de aanvaring gestopt met varen op de watertaxi.