Europese Commissie verwerpt op voorhand verhoging handelstarieven

Buitenland

De Europese Commissie verwerpt op voorhand een tariefsverhoging door de VS van 25 procent op aluminium en staal. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag tegen journalisten gezegd dat hij dat gaat doen. De Europese Commissie heeft „nog geen officiële kennisgeving ontvangen over het opleggen van aanvullende tarieven op EU-goederen”, zegt de commissie in een schriftelijke verklaring.