Chinese verzekeraars mogen miljarden in goud investeren

Het gaat dan om grote verzekeringsmaatschappijen als PICC Property & Casualty en China Life Insurance. Zij mogen nu van de overheid tot 1 procent van hun beheerd vermogen in goud steken. De overheid zou hiermee die verzekeraars meer keuze willen bieden rond investeringsmogelijkheden. De verzekeraars zijn namelijk aan strikte regels gebonden als het gaat om beleggingskeuzes en de hoeveelheid geld die ze in aandelen en obligaties mogen steken.

Door de zwakke economie van China en de crisis op de Chinese vastgoedmarkt zijn ook goede investeringsmogelijkheden in eigen land beperkter geworden. Goud is nu de eerste grondstof waarvoor toestemming is gegeven om in te investeren voor de verzekeraars.

De goudprijs is al langer bezig aan een recordopmars, mede door de onrust op de aandelenbeurzen door de importheffingen van Donald Trump en zorgen over een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Het edelmetaal wordt in onzekere tijden op de financiële markten vaak als veilig geachte belegging gezien. De prijs van een troy ounce (31,1 gram) staat nu op ongeveer 2890 dollar. Daarmee is goud sinds eind 2023 ongeveer 40 procent in waarde gestegen.