ABC News: premier Australië wil uitzondering op heffingen Trump

„Ik heb een gesprek met president Trump gepland en ik zal het Huis en het Australische volk zeker op de hoogte houden na dat gesprek”, verklaarde de premier. „De Australiërs weten dat ik altijd voor hen zal opkomen en ik zal altijd opkomen voor de nationale belangen van Australië.”

Het zal het eerste gesprek zijn van de premier met Trump sinds een kort telefoontje om hem te feliciteren met zijn verkiezing tot president. De regering in Canberra mikt op een herhaling van de diplomatieke inspanningen die in 2018 succes hadden. Destijds werd Australië, samen met landen als Canada, Mexico en het VK, uitgezonderd van nieuwe Amerikaanse heffingen op de import van staal en aluminium naar de VS.