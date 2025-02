Frankrijk en Europa moeten volgens hem snel een inhaalslag maken als ze een belangrijke speler willen blijven op het gebied van AI. Hij verwees naar de Chinese chatbot DeepSeek, die onlangs een opmars maakte en kostenefficiënt is. „De eerste strijd voor Europeanen is om te investeren, investeren, investeren. Als we reguleren voordat we innoveren, zullen we geen innovatie hebben en zullen mensen zeggen: we hebben geweldige regelgeving in Europa, maar we hebben geen enkele speler”, zei hij in een interview op France 2.

Het bedrag dat Frankrijk wil investeren is volgens hem vergelijkbaar met de investering van 500 miljard dollar die zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump vorige maand aankondigde. Een samenwerkingsverband van softwareconcern Oracle, de Japanse techinvesteerder SoftBank en ChatGPT-eigenaar OpenAI investeert dat geld de komende vier jaar in AI-infrastructuur in de Verenigde Staten.

Een deel van de 109 miljard euro komt van een al eerder aangekondigde investering van 30 miljard tot 50 miljard euro, meldde Macron. Een fonds uit de Verenigde Arabische Emiraten gebruikt dat geld voor een nieuwe campus met datacenters in Frankrijk.

Ook sprak hij van nieuw geld van fondsen uit de VS en Canada. Brookfield Asset Management maakte onlangs bekend de komende vijf jaar 20 miljard euro te willen investeren in de ontwikkeling van datacenters en AI-infrastructuur in Frankrijk. Verder verwacht Macron investeringen van Franse bedrijven zoals telecombedrijven Iliad en Orange en defensie- en elektronicaconcern Thales.

Bij de AI-top maandag en dinsdag in het Grand Palais in Parijs worden bezoekers uit zo’n tachtig landen verwacht, onder wie leiders van bedrijven en uit de politiek. Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) en staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) zijn namens Nederland aanwezig. Ook de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance, de Chinese vicepremier Ding Xuexiang en AI-onderzoeker en Nobelprijswinnaar Demis Hassabis worden verwacht. Macron en de Indiase premier Narendra Modi zijn voorzitters van de top.