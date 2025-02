Zuid-Korea houdt spoedvergadering over staalheffingen Trump

Het ministerie verklaarde nauw samen te werken met de staalproducenten om de details van de potentiële Amerikaanse tarieven te bestuderen en actief te kunnen reageren op de heffingen. Zuid-Koreaanse staalproducenten leveren onder meer staal aan de fabrieken van autofabrikanten Hyundai en Kia en aan producenten van televisies en huishoudelijke apparaten zoals Samsung en LG in Mexico en de Verenigde Staten.

De grootste leveranciers van staal en aluminium aan de VS zijn Canada, Brazilië en Mexico, gevolgd door Zuid-Korea en Vietnam. Trump legde tijdens zijn eerste termijn tarieven op van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium, maar verleende later vrijstellingen aan verschillende handelspartners, waaronder Canada, Mexico, Brazilië, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens een deskundige van de Oversea-Chinese Banking Corporation in Singapore is nog onduidelijk of Trumps opmerkingen over staal- en aluminiumtarieven een onderhandelingsstrategie zijn die hij later mogelijk afzwakt. „Als ze worden ingevoerd, zullen ze immers ook de VS schaden, gezien hun afhankelijkheid van geïmporteerd staal en aluminium uit Canada en Mexico, die belangrijke leveranciers van deze metalen aan de VS zijn.”

Op de beurzen in Azië gingen aandelen van staalproducenten maandag grotendeels omlaag, behalve die van bedrijven met activiteiten in de VS. Belangrijke beursgraadmeters als de Japanse Nikkei en de Koreaanse Kospi bleven maandag evenwel vrij vlak. De dollar steeg in waarde en de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties namen licht toe.