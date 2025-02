Nederlandse industrie produceert opnieuw minder

De krimp in december was ook veel sterker dan in november toen het ging om een productiedaling van 0,1 procent. In mei 2020, tijdens de coronacrisis, bereikte de industriële productie een dieptepunt. Daarna steeg de productie tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

Volgens het CBS produceerde ruim de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie in december minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht branches liet de transportmiddelenindustrie de grootste daling zien, terwijl de productie van reparatie en installatie van machines de grootste stijging noteerde.

Het CBS meldt verder dat producenten in januari net zo negatief waren als in december. Fabrikanten waren minder negatief over hun orderportefeuille, maar minder positief over de verwachte bedrijvigheid en negatiever over de voorraden gereed product.

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, was het vertrouwen van producenten in januari minder negatief dan in december. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis lag de productie van de Duitse industrie in december 4 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van november daalde de Duitse productie met 3,3 procent.