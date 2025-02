Kettingbotsing Belgische E19 na achtervolging Nederlandse politie

Buitenland

Meerdere mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt door een zware kettingbotsing op de E19 bij het Belgische Loenhout, vlak bij de Nederlandse grens. Een auto reed met hoge snelheid in op een file die was ontstaan nadat een auto die door de Nederlandse politie werd achtervolgd op de snelweg was verongelukt. De bestuurder van die auto raakte zwaargewond.