Scholz bekritiseert Merz over samenwerking AfD in verhit tv-debat

„Dat is mijn ernstige zorg”, zei Scholz, nadat Merz eind vorige maand had besloten om een ​​motie in het Duitse lagerhuis van het parlement, de Bondsdag, in te dienen met steun van de AfD. Scholz noemde de zet een „woordbreuk” en een „taboebreuk” en hield vol dat hij Merz niet langer kon vertrouwen.

Merz, wiens conservatieve CDU/CSU-alliantie in de peilingen aan de leiding gaat, herhaalde zijn ontkenning dat de zet samenwerking met de AfD inhield. „Er is een wereld van afstand tussen ons” op het gebied van beleid, zei Merz. „Er zijn geen overeenkomsten tussen de AfD en de CDU/CSU.”

In de meeste peilingen zijn de socialisten (SPD) van Scholz slechts de derde partij, nog achter de AfD.