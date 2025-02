Eneco-topman: energiebelasting en netbeheerkosten moeten omlaag

De hoogte van de energierekeningen is een van de redenen dat de energietransitie vertraagt, zegt hij. „Meer dan de helft van de energierekeningen van consumenten en bedrijven zijn belastingen en kosten van het netwerk. We moeten met ons allen nadenken of de huidige aanpak de juiste is. Aan die hogere gas- en elektriciteitsprijzen kunnen we nu niks doen, maar we kunnen wel wat doen aan hoe we omgaan met belastingen en netwerkkosten”, zei hij in het programma WNL op Zondag.

In landen om ons heen liggen die kosten volgens hem veel lager. Daardoor zouden investeringen door bedrijven om te elektrificeren wel haalbaar zijn.

De overheid hoeft de kosten wat hem betreft niet volledig te financieren, maar moet wel „slim nadenken” over hoe Nederland met de kosten voor de energietransitie omgaat. Overheidsbeleid moet consistent zijn en duidelijke keuzes bevatten. Hij noemt de afschaffing door dit kabinet van de verplichting een kapotte cv-ketel te vervangen door een warmtepomp als voorbeeld. Eneco had in aanloop naar die verplichting volgens Tempelman meer personeel aangenomen om warmtepompen te installeren, maar zag de vraag naar warmtepompen opdrogen nadat de maatregel was teruggedraaid. „De energietransitie komt met schokken en stoten, maar je moet wel een langetermijnverhaal blijven volgen.”

Staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie, die ook bij WNL op Zondag was, reageerde op de oproep van Tempelman om de energierekeningen te verlagen. „Op dit moment zijn wij ook heel erg verontrust. Er staat op dit moment 60 miljoen op de planken voor huishoudens die echt de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.” Samen met energiebedrijven en netbeheerders kijkt zijn ministerie volgens hem hoe ze die mensen kunnen bereiken.