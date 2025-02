„Een aap is in contact gekomen met onze netwerktransformator waardoor het systeem uit balans is geraakt” vertelde minister van Energie Kumara Jayakody aan verslaggevers.

Het gebeurde in een buitenwijk van Colombo, de grootste stad van de eilandstaat. Hoewel de stroom in sommige gebieden is hersteld, is nog onduidelijk hoelang de storing duurt.