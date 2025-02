Oud-president en ‘stichter’ van Namibië Sam Nujoma (95) overleden

Nujoma was in 1960 een van de medeoprichters van de SWAPO, de Zuidwest-Afrikaanse Volksorganisatie. Decennialang leidde hij de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind. Zuid-Afrika had het latere Namibië in de Eerste Wereldoorlog veroverd op kolonisator Duitsland. Toen Namibië in 1990 onafhankelijk werd van Zuid-Afrika, werd Nujoma de eerste president. Hij bekleedde die functie vijftien jaar, tot 2005.