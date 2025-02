Man zwaargewond door ontplofte barbecue in schuur in Stompetoren

De woordvoerder legt uit dat de barbecue zaterdagavond is gebruikt voor een feestje van de man aan de Buitenkruier. De barbecue is vervolgens in de schuur gezet en mogelijk gaan lekken, of de gaskraan zat niet goed dicht. Toen de man zondagochtend een sigaret aanstak in de schuur heeft vermoedelijk een gasexplosie plaatsgevonden.

De man liep brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. De schuur staat nog, maar de explosie werd volgens de woordvoerder wel door de buren gehoord.

De politie doet geen onderzoek naar het incident, omdat er geen verdachten bij zijn betrokken.