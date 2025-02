Jongens en mannen aangehouden na vechtpartij Krabbendijke

De twee mannen en een van de jongens zijn aangehouden voor bedreiging, zegt een politiewoordvoerder. De andere jongen werd meegenomen omdat hij de aanhouding probeerde te belemmeren. Wat de aanleiding voor de ruzie was is niet duidelijk. Er raakte voor zover bekend niemand gewond bij de ongeregeldheden. Er waren meer mensen aanwezig, maar hoeveel is niet bekend.

Een dag eerder waren er volgens Omroep Zeeland ook relletjes in Krabbendijke. Onduidelijk is nog of die verband hielden met de ruzie van zondag.