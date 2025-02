Trump in interview: ik heb met Poetin gesproken

Trump gaf het interview vrijdag, aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One. Volgens de Republikein wil Poetin dat er een einde komt aan het bloedvergieten in Oekraïne.

Trump zei verder dat hij altijd een goede relatie met Poetin heeft gehad en dat er nooit oorlog zou zijn gekomen als hij president was geweest in 2022, het jaar waarin Rusland Oekraïne op grote schaal binnenviel.

De laatste keer dat Trumps voorganger Joe Biden belde met Poetin was enkele dagen voor de invasie.

Eerder reageerde Trump nog ontwijkend op vragen of hij al telefonisch contact had gehad met Poetin. Een paar dagen na de verkiezingswinst van Trump in november berichtte The Washington Post al dat hij met Poetin zou hebben gebeld, maar het Kremlin ontkende dat toen.

Woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin zei zondag dat hij kon „bevestigen noch ontkennen” dat de twee elkaar hebben gesproken, meldde het Russische staatspersbureau TASS.

Vrijdag zei Trump dat hij de komende week „waarschijnlijk” een ontmoeting heeft met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.