Macron: EU moet klaarstaan om te reageren op tarieven van Trump

Macron vertelde CNN dat de EU geen „topprioriteit” voor de Verenigde Staten hoort te zijn. Trump heeft herhaaldelijk gedreigd de EU aan te pakken en heeft Canada, Mexico en China al handelstarieven opgelegd. „Is de Europese Unie jullie grootste probleem? Nee, dat denk ik niet. Jullie grootste probleem is China, dus jullie zouden je moeten concentreren op het grootste probleem,” sprak Macron Washington toe in het Engels.

Macron waarschuwde dat tarieven de Europese economieën zouden schaden, maar ook de Verenigde Staten, gezien de sterke economische banden. „Als je tarieven invoert op veel sectoren, verhogen de kosten en ontstaat inflatie in de VS. Is dat wat jullie bevolking wil? Ik betwijfel het,” zei hij.

Gevraagd of hij bereid was het tegen Trump op te nemen over de kwestie van tarieven, antwoordde Macron: „Dat heb ik al gedaan, en ik doe het opnieuw.” Hij zei dat de EU klaar moet staan om te reageren op Amerikaanse acties, maar benadrukte dat de 27 lidstaten vooral „voor onszelf moeten handelen.”

„Daarom is het voor mij topprioriteit dat Europa werk maakt van de eigen competitiviteit, defensie en veiligheid en AI-ambitie. Als we ondertussen een tariefkwestie hebben, praten we erover en lossen we het op”, aldus Macron.