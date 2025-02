Onderzoekers: golven worden lager met beplanting aan zeedijk

Voor hun experiment hebben de wetenschappers planten van achter de zeedijk bij Moddergat gehaald, aan de Waddenzee in het hoge noorden van Friesland. Die kweldervegetatie is naar de zogenoemde Deltagoot gebracht, een 300 meter lange bak water in Delft. Daar wordt water doorheen geduwd om kunstmatige golven te veroorzaken.

Bij een superstorm kreeg de dijk golven van 1,90 meter hoog te verwerken. Zodra er kwelderplantjes voor werden geplant, daalden de golven naar 1,79 meter. De golven waren ook minder krachtig. Nog een bijkomend voordeel was dat er slib uit de golven tussen de plantjes achterbleef. „Zo groeit de kwelder mee met de zeespiegelstijging.”