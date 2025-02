Consumentenprijzen China bereiken hoogste niveau in vijf maanden

Economie

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - De consumentenprijzen in China zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in vijf maanden. Consumenten gaven meer geld uit vanwege de viering van het Chinese Nieuwjaar, dat dit jaar al op 29 januari begon. In die periode reizen doorgaans veel mensen naar hun familie en kopen meer voedsel.