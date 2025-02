Brand Dokkum onder controle, omwonenden voor de nacht naar hotel

Binnenland

De brandweer in Dokkum is tot diep in de nacht bezig geweest met het blussen van de brand die zaterdagavond rond 21.15 uur ontstond in een discotheek aan de Legeweg in de Friese stad. Even voor 03.00 uur keerden de eerste eenheden terug naar de kazerne en werd begonnen met nablussen. Volgens de veiligheidsregio zal dat nog geruime tijd duren. Om het nablussen te vergemakkelijken wordt het dak van het pand gesloopt.