D66 wil maatregelen om medicijnen aan te passen op vrouwenlichaam

Volgens Jetten heeft Borst - van huis uit arts - zich sterk gemaakt voor een zorgsysteem dat „eerlijk, toegankelijk en gebaseerd was op wetenschappelijke inzichten”. Een van die inzichten is dat het vrouwenlichaam anders werkt dan een mannenlijf. Bijwerkingen waar vrouwen last van hebben als de dosering niet passend is, zijn misselijkheid, hoofdpijn, hartritmestoornissen en hallucinaties. Ook stoppen vrouwen vaker met hun geneesmiddelen dan mannen vanwege de heftige bijwerkingen. Omdat vrouwen er ziek van kunnen worden of langer ziek blijven, leidt dat ook tot uitval op het werk, aldus Jetten.

De D66-leider stelt onder meer voor dat medicijnfabrikanten verplicht gaan testen wat de werking en bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel op vrouwen zijn. Zonder dit onderzoek mogen nieuwe medicijnen niet meer worden toegelaten op de Europese markt, vindt Jetten. Ook moeten de bijsluiters van bestaande middelen een apart gebruiksadvies krijgen voor vrouwen. Daarnaast moet er meer onderzoek komen naar de juiste dosering van geneesmiddelen voor vrouwen. Volgens de sociaal-liberalen kan dat betaald worden uit de huidige zorgbudgetten.

Borst was namens D66 in twee kabinetten (1994-2002) minister van Volksgezondheid. Ze werd in 2014 vermoord door Bart van U., die haar als doelwit had omdat hij tegen de euthanasiewet was die Borst door het parlement had geloodst.