Oekraïne en Rusland bestoken elkaar weer met drones

Volgens de autoriteiten is een woongebouw in de regio Soemy geraakt en afgebrand. Er zijn geen meldingen over slachtoffers.

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat er 36 Oekraïense drones zijn onderschept boven onder meer de Russische regio’s Rostov en Krasnodar. Volgens de autoriteiten raakten meerdere huizen en auto’s beschadigd door neerkomende resten van drones in een stad in de regio Krasnodar. In de regio Belgorod is een elektriciteitsleiding beschadigd. Verschillende steden zitten daardoor zonder stroom.