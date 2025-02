Trump zegt volgende week nieuwe heffingen aan te kondigen

Trump maakte de aankondiging bekend bij een ontmoeting met de Japanse premier Shigeru Ishiba in het Witte Huis. Dat soort wederkerige heffingen zijn al langer een belangrijk doel van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne verklaarde Trump namelijk dat hij elk land dat heffingen op Amerikaanse goederen heeft, zal treffen met „precies hetzelfde tarief”. Volgens Trump zullen die heffingen helpen om het Amerikaanse begrotingstekort te verlagen.

Trump heeft al importtarieven ingesteld op goederen uit China. Beijing heeft al vergeldingsmaatregelen genomen. Heffingen tegen Canada en Mexico werden na onderhandelingen met een maand uitgesteld. Trump dreigt ook de Europese Unie met heffingen op goederen van Europese makelij.

In het gesprek met Ishiba dreigde Trump ook met heffingen tegen Japan, een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in Azië. Trump wil dat het Amerikaanse handelstekort met Japan wordt rechtgetrokken. Ishiba is de tweede buitenlandse regeringsleider die deze week een bezoek brengt aan het Witte Huis. Dinsdag kwam de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek in Washington.

Ishiba zei dat Japan klaarstaat om meer investeringen in de Verenigde Staten te doen. Ook gaf hij aan onder de indruk te zijn geweest van de reactie van Trump na de mislukte moordaanslag op hem in juli vorig jaar.

Trump zei verder ook dat het Japanse staalbedrijf Nippon Steel investeringen gaat doen in het Amerikaanse US Steel en dat wordt afgezien van de pogingen om dat bedrijf te kopen. Tijdens de verkiezingscampagne had Trump al gezegd tegenstander te zijn van een overname van US Steel door Nippon Steel. Voormalig president Joe Biden had die overname ter waarde van 14,9 miljard dollar al geblokkeerd.