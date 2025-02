100 vazen naar oude stadskluis in Amsterdamse Oude Kerk gebracht

750 jaar na de geboorte van de stad wordt de IJzeren Kapel de opslagplaats van honderd vazen gemaakt door kunstenaar Navid Nuur. Nuur heeft geprobeerd de ziel van Amsterdam in de vazen te leggen, door ze op allerlei plekken in de hoofdstad tegen gevels, bruggen en ramen te rollen. Hierdoor zijn er bijzondere afdrukken in de vazen ontstaan, onder meer door schelpen uit het IJ, glazen uit cafés en het slib uit de grachten.

Honderd Amsterdammers dragen zaterdag ieder een vaas boven naar de kapel, waaronder presentatrice Angela Groothuizen, de lokale wijkagent van de kerk, Jim Zielinski van coffeeshop The Bulldog, architectuurhistoricus Gabri van Tussenbroek en vlogger Faye Feller. Aan het einde van de dag gaat de kapel op slot. Elk jaar op 27 oktober, de verjaardag van de hoofdstad, zal een vaas geveild worden voor een goed doel.

Dat de kapel tijdelijk geopend is, is „onwijs bijzonder”, aldus de organisatie. „De kapel is eigenlijk vrijwel nooit toegankelijk geweest voor het publiek.” Vanwege veiligheid en brandgevaar werd de kapel op een hoge en moeilijk bereikbare plek in de kerk geïnstalleerd. Zaterdag staat er een tijdelijke trap, zodat Amsterdammers de vazen de kapel in kunnen dragen.