Sarkozy (70) mag vanaf nu op de meeste dagen alleen tussen 08.00 en 20.00 uur zijn huis verlaten. Op maandagen, woensdagen en donderdagen mag hij tot 21.30 uur wegblijven, omdat hij terechtstaat in een andere zaak en naar die zittingen moet. Die zaak draait ook om corruptie. Hij wordt ervan beschuldigd tijdens de verkiezingscampagne van 2007 geld te hebben aangenomen van de Libische dictator Muammar Kaddafi. De uitspraak wordt verwacht in april.

Sarkozy, president tussen 2007 en 2012, is nu veroordeeld tot de enkelband omdat hij zou hebben geprobeerd een rechter om te kopen en omdat hij zijn macht zou hebben misbruikt om informatie te verkrijgen over de Kaddafi-zaak. De oud-president heeft altijd ontkend iets verkeerds te hebben gedaan en ging in beroep, maar het Hof van Cassatie maakte zijn straf in december definitief.