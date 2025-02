Amsterdamse AEX-index gaat met kleine min weekend in

De banengroei in ’s werelds grootste economie viel in januari zwakker uit dan verwacht, maar het cijfer over december werd wel opwaarts herzien. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een grote rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Universiteit van Michigan meldde op basis van een voorlopige raming dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gezakt naar het laagste niveau in zeven maanden. Dat komt door zorgen dat de importheffingen op buitenlandse goederen de inflatie in de VS kunnen aanwakkeren.

De AEX ging met een verlies van 0,1 procent op 924,10 punten het weekend in. De MidKap daalde 0,3 procent tot 840,01 punten. De hoofdgraadmeters op de aandelenmarkten in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,5 procent omlaag.

Muziekconcern Universal Music Group (UMG) was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,3 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD en chiptoeleverancier Besi sloten de rij met minnen van 2,4 procent. ArcelorMittal zakte 0,9 procent. Het staalconcern werd een dag eerder ruim 13 procent meer waard dankzij goed ontvangen resultaten en vooruitzichten.

De koers van Philips was onveranderd. Een groep van ruim honderd institutionele beleggers heeft een claim neergelegd bij het zorgtechnologieconcern. De beleggers zeggen 800 miljoen euro aan schade te hebben geleden door de problemen met de beademingsapparaten van Philips en vorderen dat bedrag terug. Toen de problemen in 2021 bekend werden, is het aandeel flink gedaald en maakten aandeelhouders grote verliezen.

In de MidKap daalde Signify 0,7 procent. Het verlichtingsbedrijf werd door Kepler Cheuvreux op de verkooplijst gezet. Roestvrijstaalproducent Aperam won 2,5 procent bij de middelgrote fondsen op het Damrak na bekendmaking van cijfers.

In Parijs kwam cosmeticabedrijf L’Oréal met resultaten. Die vielen minder goed, want het aandeel werd 3,5 procent lager gezet.

De euro was 1,0329 dollar waard. De olieprijzen gingen licht omhoog.