Regio’s deels ontzien bij strenge regels buitenlandse studenten

De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat zij het aantal internationale studenten in Nederland willen beperken. Aanvankelijk was de afspraak dat ontmoedigende maatregelen jaarlijks 293 miljoen euro moesten besparen. In de deal over de onderwijsbegroting die de coalitie eind vorig jaar heeft gesloten met oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21, is afgesproken om deze bezuiniging met 125 miljoen euro te verzachten.

Dat verlaagt de druk op Bruins om het aantal internationale studenten omlaag te brengen. Die ruimte gebruikt de minister door in de wetstekst een lijst regio’s op te nemen waarvoor een milder regime geldt. Het is nog niet bekend welke regio’s in deze lijst komen. Opleidingsinstellingen in en soms ook rond deze gebieden krijgen minder administratieve drempels opgeworpen als ze moeten aantonen waarom het voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt noodzakelijk is om een studie in het Engels aan te bieden.