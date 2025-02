Hermans schrapt nog een regel die uitbreiding stroomnet vertraagt

Het voorstel regelt een gedoogplicht voor bijvoorbeeld grondmetingen of bodemonderzoek. Dat bespaart netbeheerders lange procedures wanneer grondeigenaren hun medewerking weigeren. Afhankelijk van de situatie levert dit twee maanden tot anderhalf jaar tijdwinst op. Deze werkzaamheden duren meestal kort en hebben geen grote gevolgen voor de grond, aldus Hermans.

„Zonder stroom kunnen we geen woonwijken uitbreiden en kunnen bedrijven niet groeien”, zegt de bewindsvrouw. „De jarenlange procedures die dat tegenhouden, daar moeten we vanaf. Dat kan echt sneller, dit voorstel is een eerste stap.” Zij hoopt dat de wetswijziging medio volgend jaar kan ingaan.

Hermans heeft meer maatregelen in gang gezet om procedures te verkorten. Zo wil zij uitbreidingen van het stroomnet aanwijzen als projecten van zwaarwegend maatschappelijk belang. De mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken worden daardoor beperkt. Ook dat kan tot anderhalf jaar aan procedurele rompslomp schelen.