Crisisteam in Amsterdam om betalingsachterstanden weg te werken

„Dit is ernstig. Er wordt met man en macht gewerkt om de achterstanden weg te werken en er is extra capaciteit voor vrijgemaakt”, meldt wethouder Hester van Buren (financiën) aan de gemeenteraad. „Ondernemers en andere leveranciers moeten erop kunnen rekenen tijdig betaald te krijgen. Ook voor onze bedrijfsvoering is het essentieel dat wij onze leveranciers op tijd betalen.”

Naast het crisisteam is er een spoedprocedure ingesteld zodat betalen sneller gaat. Wanneer de achterstanden zijn weggewerkt, is nog niet duidelijk. Ook moet later bekend worden of de problemen voorkomen hadden kunnen worden. „Laat duidelijk zijn dat de gemeente alle rekeningen gewoon betaalt, leveranciers hoeven zich daar geen zorgen om te maken”, benadrukt Van Buren.

Dinsdag meldde de wethouder dat er zo’n 43.000 facturen nog betaald moeten worden. Het gaat om rekeningen van december en januari, ingediend door zzp’ers en leveranciers. Na het weekend komt er een nieuwe update en nieuwe aantallen, zo laat ze vrijdag weten.