Consumentenvertrouwen VS zakt naar laagste niveau in 7 maanden

Economie

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is gezakt naar het laagste niveau in zeven maanden, door zorgen bij veel Amerikanen dat de importheffingen van president Donald Trump op buitenlandse goederen de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Michigan. Met name onder Democraten zijn er zorgen over die heffingen en een hogere inflatie.