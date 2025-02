Man (68) verdacht van ontucht met verstandelijk beperkte

Volgens de politie is het slachtoffer een meerderjarige bewoner, maar meer details over de identiteit van de persoon zijn niet gegeven. De verdachte werd deze week aangehouden in het Gelderse Ede. Meer informatie over de man, of zijn relatie tot het slachtoffer, is niet bekendgemaakt.

De bewoners van de woonvoorziening en hun ouders/verzorgers zijn op de hoogte gebracht. Slachtofferhulp is ingeschakeld. Het zedenteam van de Rotterdamse politie onderzoekt de zaak.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd.

Burgemeester Arno Scheepers van Voorne aan Zee zegt diep geraakt te zijn. „Een situatie als deze laat diepe sporen na. In de eerste plaats bij het slachtoffer zelf en de ouders. Maar natuurlijk ook bij de medebewoners en de medewerkers van de woonzorginstelling. Alles is erop gericht om hen de zorg en hulp te geven die zij nodig hebben. We voelen ons sterk bij hen betrokken.”

Wegens de privacy en kwetsbaarheid van de bewoners is niet bekendgemaakt om welke zorginstelling het gaat of waar die is gevestigd, aldus Scheepers.