Kabinet belooft nieuwe poging voor Nederlandse imamopleiding

Hogeschool Inholland bood tot 2013 een imamopleiding aan, maar die bleek onrendabel en werd daardoor geschrapt. Nederland heeft wel imamopleidingen, maar die hebben geen erkenning. Daarom krijgen opleidingsinstituten hier geen geld voor van de overheid en kunnen studenten ook geen studiefinanciering aanvragen.

In het afgelopen voorjaar strandde de laatste poging om een imamopleiding te krijgen in Nederland. De Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, hogeschool IPABO en het Contactorgaan Moslims en Overheid kwamen er samen niet uit. Zij verschilden te veel van mening over de invulling van de opleiding en de juridische haalbaarheid van de samenwerking.

Achtereenvolgende kabinetten hebben zeven jaar lang 400.000 euro gereserveerd voor een eventuele imamopleiding. Maar onderwijsminister Eppo Bruins is daar dit jaar mee gestopt. Dat is tegen het zere been van DENK, een partij met een grote moslimachterban.

Het voornemen is aangekondigd in een Kamerbrief met een nog nader uit te werken actieplan over integratie. Hierin staan vooral bestaande plannen opgesomd. Zo wil het kabinet statushouders banen aanbieden in sectoren met personeelstekorten. Die banen moeten ze accepteren als ze een uitkering ontvangen. Er lopen al langer proeven met zulke banen, maar de ambitie om deze breed aan te bieden aan statushouders is nieuw.