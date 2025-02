Velema roept kabinet op RvS-adviezen over asielwetten te volgen

Maandag wordt pas duidelijk welke onderdelen van twee asielwetten de RvS wel en niet ziet zitten. Toch heeft asielminister Marjolein Faber vrijdag al gezegd op „misschien een punt of een komma” na, de wetsvoorstellen niet aan te willen passen aan de hand van de aanbevelingen van het hoogste adviesorgaan.

Burgemeester Velema heeft al jaren te maken met overlast van een te druk aanmeldcentrum in zijn gemeente. Ook nu dreigen er, na twee maanden van relatieve rust, weer meer asielzoekers te overnachten in Ter Apel dan de afgesproken 2000. Hoewel de noodzaak voor Velema hoog is dat er oplossingen komen voor zijn gemeente, wil hij het kabinet aan de woorden van de eigen minister-president Dick Schoof houden: „het begint bij ordentelijke wetgeving”, zo memoreert hij bij NPO Radio 1.

Volgens Velema was er de afgelopen tijd rond nieuwe plannen regelmatig onzekerheid en onduidelijkheid over wetgeving. Men zou volgens hem vaak „het mag niet van de rechter” zeggen. Juist daarom zou het kabinet, voor het de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer brengt, nu eerst weer aan de tekentafel moeten gaan zitten. De RvS-adviezen zouden de wetten bovendien beter kunnen maken, denkt de burgemeester. „Kijk er nog eens rustig naar”, dan is er volgens de burgemeester een breed gedragen meerderheid bereid „om te komen tot goede resultaten”.