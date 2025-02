Amazon daalt op Wall Street na tegenvallende vooruitzichten

Economie

Amazon behoorde vrijdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het webwinkel- en technologieconcern wist de winst in het afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen, dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagen en het koopjesfestijn Black Friday. Topman Andy Jassy sprak van het beste feestdagenseizoen ooit voor het bedrijf. Ook bij de belangrijke cloudtak Amazon Web Services (AWS) stegen de inkomsten. De omzet- en winstverwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Het aandeel werd ruim 2 procent lager gezet.