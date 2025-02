Schoof spreekt vertrouwen uit in staatssecretaris Coenradie

„Ik heb dit uit de media, even voor de goede orde, en ik wil er verder niet over speculeren”, aldus Schoof over de mediaberichten, die hij ook niet tegenspreekt. Wilders zou volgens de berichtgeving zelfs hebben gedreigd om Coenradie weg te sturen. „Volgens mij gaat het kabinet daarover”, reageert Schoof als een journalist dat hem voorlegt.

De staatssecretaris en PVV-leider zouden uit elkaar zijn gegaan met een tijdelijke oplossing. Bronnen bevestigen tegenover het ANP dat ze hebben afgesproken dat de staatssecretaris de druk op de gevangenissen drie maanden kan verlagen door plekken te gebruiken van het complex op Schiphol. Het gaat om de helft van de negentig plaatsen die zijn gereserveerd om asielzoekers vast te zetten.

Andere PVV-ministers die bij een intern bewindspersonenoverleg waren, wuifden vragen over de veronderstelde ruzie weg of wilden er weinig over zeggen. „Nee, dat heb ik zo niet meegemaakt”, reageerde minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat). De mediaberichten vond hij een „iets te spannende weergave” van het gebeurde. „Ik ervaar Geert Wilders als een vriend, maar ook met vrienden heb je af en toe meningsverschillen, en dat moet er ook zijn.”