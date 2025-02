Russen claimen verovering mijnstad Toretsk

Buitenland

De Russische strijdkrachten zeggen de mijnstad Toretsk in het oosten van Oekraïne te hebben ingenomen. De Russen spreken over de verovering van Dzerzjinsk, zoals de plaats in de tijd van de Sovjet-Unie werd genoemd. De stad ligt in de provincie Donetsk, door Rusland tot Russisch grondgebied uitgeroepen.