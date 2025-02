Schoof ‘baalt behoorlijk’ van geruzie in coalitie

„Er wordt van alles gezegd, binnen en buiten het kabinet”, aldus een geïrriteerde Schoof, die zelf een deel van de week door griep geveld thuis zat. Hij hekelt het „al dan niet lekken” en de „teksten over en weer” tussen leden van de coalitiepartijen. „Het helpt niet om de rust te bevorderen die we een beetje met elkaar nodig hebben.”

Het gedoe „leidt af” van de „grote opgaven” waar het kabinet voor staat, zegt Schoof. „We moeten de woningbouw aanpakken, we moeten migratie aanpakken, we moeten zorgen dat we iets aan de bestaanszekerheid van mensen doen, we zijn net geconfronteerd met twee belangrijke uitspraken rondom stikstof, daar moeten we mee aan de slag.”