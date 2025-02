Steun in Brabantse politiek voor komst Erfgoedfonds

Gedeputeerde Bas Maes (cultuur) wilde zich daar nog niet op vastleggen. Volgens hem moet nog veel worden uitgezocht. Zo heeft een vergelijkbaar fonds in Gelderland een maximum van 1 miljoen euro. Maar daarmee is nog niet gezegd dat dat bedrag ook voor Brabant het beste is, stelde Maes. Het Brabants Erfgoedfonds komt volgens hem op het juiste moment aangezien gemeenten in 2026 minder inkomsten voorzien.

Het nieuwe fonds is ook goed nieuws voor eigenaren die nu buiten de boot vallen bij de provinciale subsidieregeling, aldus Maes. „Daar kun je uitgeloot worden, terwijl bij wijze van spreken de pannen van het dak van het gebouw vallen.” Hij reageerde daarmee op bezorgde Statenfracties die wilden weten waarom de basiliek van Oudenbosch voor het tweede jaar op rij geen subsidie krijgt. Loting heeft bepaald naar welke twaalf projecten de subsidies dit jaar gaan. De subsidiepot is te klein voor alle aanvragen, aldus Maes.

Bij een lening via het Brabants Erfgoedfonds gaat het anders. De provincie leent 50 miljoen euro aan het Nationaal Restauratiefonds. Gezamenlijk zetten zij het Brabants Erfgoedfonds op, waar eigenaren van monumenten en cultuurhistorische gebieden tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor onderhoud van de monumenten. Maes hoopt dat de eerste aanvraag voor de zomer in behandeling kan worden genomen.