Britse regering verwacht dat sloop Grenfell Tower twee jaar duurt

Vicepremier Angela Rayner maakte het besluit over de sloop woensdag bekend tijdens een ontmoeting met overlevenden en nabestaanden, die kritiek hebben geuit op het plan. Ze laat in een verklaring weten dat het gebouw nu stabiel is omdat er bepaalde maatregelen zijn genomen, maar dat de toestand in de komende jaren alleen maar zal verslechteren. Bovendien zou het volgens experts onmogelijk zijn om veel verdiepingen te behouden als gedenkteken.

Het is nog niet bekend wanneer de Grenfell Tower wordt gesloopt. Rayner meldt dat nog een plan van aanpak moet worden opgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gevoeligheid van de kwestie. De vicepremier zegt dat materialen van het gebouw voorzichtig kunnen worden verwijderd zodat die kunnen worden gebruikt voor een monument als daar behoefte aan is.

De groep Grenfell United zei eerder deze week dat de overlevenden en nabestaanden niet zijn gehoord en noemde het besluit „schandalig en onvergeeflijk”. Een andere organisatie die getroffenen vertegenwoordigt, Grenfell Next of Kin, sprak van een „gevoelige beslissing” die volgt na een grondig proces waarbij rekening werd gehouden met „veiligheidszorgen”.

Rayner erkent dat de Grenfell Tower nog veel betekent voor de getroffenen, maar benadrukt dat niet iedereen op dezelfde manier naar het gebouw kijkt. „Voor sommige mensen helpt het om de toren elke dag te zien, omdat ze zich daardoor verbonden blijven voelen met hun verloren dierbaren. Voor anderen is het een pijnlijke herinnering aan wat er is gebeurd.”

Er is al jaren onenigheid over de toekomst van het pand. Sommige mensen vinden dat het moet blijven, anderen willen er een herdenkingsmonument plaatsen. Er zijn ook getroffenen en omwonenden die de sloop steunen.

De brand in de Grenfell Tower brak op 14 juni 2017 uit en vernietigde het pand met meer dan twintig verdiepingen. Het vuur kon zich snel verspreiden omdat brandbare gevelbekleding was aangebracht. Een onderzoekscommissie oordeelde vorig jaar dat de brand te wijten was aan decennialang falen van de Britse autoriteiten en bouwbedrijven en dat alle sterfgevallen te voorkomen waren geweest.