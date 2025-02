Personeel FNV bereidt acties voor: ultimatum wordt genegeerd

Onbegrijpelijk, vindt bestuurder Judith Westhoek van FNV Personeel die beslissing. „Hoe kunnen eerlijke verkiezingen plaatsvinden als sociale onveiligheid en bestuurschaos de norm zijn?”, vraagt zij zich af. Daarmee is volgens haar feitelijk geen gehoor gegeven aan het ultimatum. „Dit is precies waarom we nu handelen. We verwachten dat het algemeen bestuur alsnog verantwoordelijkheid neemt, in het belang van alle werknemers en de hele FNV.”

Onlangs kwamen via media berichten naar buiten over onrust binnen FNV, in de aanloop naar de verkiezing van een voorzitter. Er zouden valse beschuldigingen zijn geuit over een bestuurslid dat zich verkiesbaar wilde stellen voor de voorzittersverkiezing. Maandag riep vicevoorzitter Kitty Jong anderen op om zich uit te spreken tegen beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van deze medebestuurder, Zakaria Boufangacha.

Dinsdag besloten medewerkers van FNV het voltallige vakbondsbestuur, inclusief voorzitter Tuur Elzinga, twee weken te geven om terug te treden. In dit ultimatum vroeg FNV Personeel aandacht voor verschillende misstanden die binnen de bond zouden bestaan. Zo zouden werknemers onder druk worden gezet en zou er misbruik worden gemaakt van vertrouwelijke informatie.

„Onze leden maken zich grote zorgen over de sociale veiligheid binnen de FNV”, stelt Westhoek. „Er is sprake van structurele onveiligheid door gebrek aan transparantie en belangenverstrengeling. Het bestuur negeert signalen van medewerkers en weigert verantwoordelijkheid te nemen. Dat is onacceptabel.”