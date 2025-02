Duits-Nederlandse Handelskamer: nauwere samenwerking Europa nodig

Daaruit komt naar voren dat de handel tussen Nederland en Duitsland is gedaald, maar volgens de DNHK nog altijd „op een stabiel, hoog niveau” ligt. De handel tussen beide landen vertegenwoordigde vorig jaar een waarde van 205 miljard euro, aldus het Duitse statistiekbureau. Dat is 4,7 procent minder dan een jaar eerder. Nederland blijft nog altijd de belangrijkste handelspartner van Duitsland binnen Europa.

Volgens Gülker kunnen Nederland en Duitsland van elkaars kennis profiteren als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en energieopslag. „We hebben elkaar meer dan ooit nodig”, aldus de DNHK-directeur met het oog op 2025. „We moeten en gaan nog nauwer samenwerken in Europa.”

Alleen de Verenigde Staten en China zijn voor Duitsland grotere handelspartners dan Nederland. De Duitse productiesector heeft echter al langer last van een zwakkere vraag uit China. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten steeg in 2024 tot een nieuw recordniveau. Dat zal een doorn in het oog zijn voor Donald Trump. De Amerikaanse president heeft herhaaldelijk geklaagd dat landen als Duitsland meer producten, zoals auto’s, verkopen aan de VS, terwijl ze zelf minder Amerikaanse producten kopen.