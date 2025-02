Amnesty noemt sancties Trump tegen ICC ‘brute stap’

In het decreet dat Trump heeft getekend, staan financiële sancties en het beperken van visa voor personen die meewerken aan ICC-onderzoeken naar Amerikaanse burgers of burgers van bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Israël. De president is boos over het arrestatiebevel van het ICC voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Amnesty spreekt van een „roekeloze actie”, waarmee Trump een signaal afgeeft dat „Israël boven de wet en de universele principes van internationale gerechtigheid staat”. „Het suggereert dat president Trump de misdaden van de Israëlische regering goedkeurt en straffeloosheid omarmt.”

Volgens Callamard zijn instellingen als het Strafhof meer dan ooit nodig in tijden van „genocide op de Palestijnen in Gaza, van de Russische agressie tegen Oekraïne en van een wereldwijde rechtsorde die op meerdere fronten wordt bedreigd”. „De sancties zullen daders aanmoedigen en slecht zijn voor de belangen van alle slachtoffers wereldwijd.” Ze noemt de sancties ook een „belediging voor 125 lidstaten die collectief hebben besloten dat het Strafhof gerechtigheid moet kunnen afdwingen, zoals het uitvaardigen van arrestatiebevelen tegen bijvoorbeeld Benjamin Netanyahu of Vladimir Poetin”.

Amnesty roept op tot actie „zoals nooit tevoren” van regeringen wereldwijd en regionale organisaties. „Door collectieve en gezamenlijke acties kunnen ICC-lidstaten het Hof en zijn personeel beschermen.”