Staatssecretaris heeft zelf ‘geen voorkeur’ voor btw-oplossing

Het plan van de coalitie en het kabinet om cultuur, media en sport vanaf volgend jaar onder het hoge btw-tarief te laten vallen, viel slecht bij vrijwel de gehele oppositie. Daardoor dreigde het belastingplan voor dit jaar, waarin de maatregel al was opgenomen, te stranden in de Eerste Kamer. In ruil voor steun beloofde het kabinet dit voorjaar op zoek te gaan naar mogelijke alternatieven.

De menukaart die Van Oostenbruggen de Kamer vrijdag stuurt, is niet heel gevarieerd, erkent hij. De opdracht was immers om de 1,2 miljard euro die het terugdraaien van het btw-plan kost, ook weer via de btw op te halen. Dat kan alleen door andere producten of diensten uit het lage tarief te halen, of door een van de twee btw-tarieven iets te verhogen. „Een combinatie van deze verschillende oplossingen is natuurlijk ook mogelijk.”

De Kamer keerde zich deze week massaal tegen een lichte verhoging van het hoge btw-tarief. Een stijging van 21 naar 21,4 procent zou voldoende zijn om het gat in de begroting te dichten. Maar nadat was uitgelekt dat dit een van de opties was, dienden de coalitiepartijen gezamenlijk een motie in om die te blokkeren, hoewel toen al duidelijk was dat deze variant niet op voldoende steun kon rekenen.