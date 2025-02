Nicolaasbasiliek wordt kathedraal en Amsterdam bisschopsstad

De Sint-Bavokathedraal in Haarlem blijft de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De kerk in Amsterdam krijgt de zogeheten titel van ‘co-kathedraal’. Op 8 maart zal de bisschopszetel in Amsterdam worden ingenomen door bisschop Jan Hendriks.

Het bisdom noemt de benoeming tot kathedraal „de bekroning van de eeuwenlange katholieke aanwezigheid in de Nederlandse hoofdstad, waarvan de oorsprong, stadsrechten en bloei nauw met de kerk zijn verbonden”. De kerk is vernoemd naar Sint-Nicolaas, de stadspatroon van de hoofdstad.

In 2012 werd de Sint Nicolaaskerk omgedoopt tot basiliek. Een paar jaar geleden werd een stukje rib van Sint Nicolaas bijgezet in de basiliek. De relikwie werd in 2021 geschonken aan de bevolking van Amsterdam door de Abdij van Egmond, waar het bijna duizend jaar lag.

Amsterdam heeft al eeuwenlang banden met de katholieke kerk. De kerk schonk de grond waar de eerste huizen van de stad op werden gebouwd en in 1300 kreeg Amsterdam de stadsrechten van de toenmalige bisschop. Ook kent de hoofdstad een eigen mirakel, toen in 1345 een stervende man een hostie uitbraakte in het haardvuur en de hostie intact bleef. Het Mirakel van Amsterdam maakte de stad een populair bedevaartsoord en wordt elk jaar nog herdacht met een processie.