Defensie steekt miljoenen in leefbaarheid Limburgse gemeenten

Het ministerie heeft hierover afspraken gemaakt met de gemeenten. Staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie) spreekt van „een win-winsituatie”.

Het geld is bedoeld voor geluidsisolatie, duurzaamheidsmaatregelen en het versterken van natuur en recreatie. Inwoners klagen al jaren over geluidsoverlast van radarvliegtuigen (AWACS) die gestationeerd zijn op de vliegbasis net over de grens in Duitsland.

Ook was er jarenlang onmin over de onrechtmatige kap in 2006 door Defensie van 6 hectare bos in Schinveld. Dat gebeurde op verzoek van de NAVO. De radarvliegtuigen zouden last hebben van de bomen. Nu is afgesproken de bossen gezamenlijk te beheren. „Grootschalige kap, zoals in het verleden, is daarbij expliciet uitgesloten”, aldus Defensie.